Haberler » Güncel » Maçka doğalgaza kavuştu - Haber

Maçka doğalgaza kavuştu

Trabzon'un Maçka ilçesi doğalgaza kavuştu.

16.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:06Maçka doğalgaza kavuştu
'un ilçesi doğalgaza kavuştu. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar doğalgazı kullanmaya başladı.

Doğalgaz verilen apartmanın önünde gazı açan Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerden önce vaat ettiğimiz Doğalgaz'ın ilçemizle kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birileri 'Maçka'da doğalgaz hayal oldu. Seçim vaadiydi. Bitti, gitti' demelerine rağmen biz işimizi yaptık. Bugün bir ilk ki gerçekleştiriyoruz. Maçka'mızda abone işlemlerini halleden vatandaşlarımızın doğalgazını veriyoruz. İlk kez bir evde doğalgaz yanmaya başlıyor. İlçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurusunu ilçemizdeki abonelik merkezinden gerçekleştirerek yapabilir. İlçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Maçka'da doğalgazın kullanımına başlayan esnaf Soner Çoban ise "Doğalgaz'ın ilçemize gelmesinde büyük uğraş veren Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şehit Eren Bülbül'ü burada anmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız onun sayesinde Maçka'mıza gelmişti ve burada söz vermişti. Sayın Başkanımızda bu işin üzerinde durarak bu vaadi gerçekleştirmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon, Maçka, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Baskil Kaymakamı Murat'a öğrencilerden ziyaret - Haber
14:43 Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi (2) - Haber
14:43 Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:43 Büyükşehir tiyatrosuna 3 ödül birden - Haber
14:42 Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:45:09