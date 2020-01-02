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Maçka ilçesinde kaya düşmesine yönelik ıslah çalışmaları tamamlandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kaya düşmesi afeti ile ilgili ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

02.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:10 Maçka ilçesinde kaya düşmesine yönelik ıslah çalışmaları tamamlandı
'un ilçesinde kaya düşmesi afeti ile ilgili ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Maçka ilçesinin Merkez ve Güney Mahalleleri'nde, kaya düşmesi afeti ile ilgili düzenlenen raporlarda, Merkez Mahalle'de 32 konut, 3 iş yeri ile Güney Mahalle'de 25 konutun etkilendiği belirtilerek, konutların güvenliğini sağlamak için ıslah çalışmalarının önerildiği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ıslah projeleri hazırlanarak ihalesi yapılan kaya ıslahı projeleri ile Merkez Mahalle'deki iki ayrı bölgede bariyer, bohçalama, kırım, istifleme ve temizlik imalatı ile Güney Mahalle'de taş duvar üzerine yüksekliği 4 metre, boyu 345 metre olan gabion (toprakarma) imalatı yapılmıştır. Yapılan imalatlarla toplamda 57 konut ve 3 iş yerinin can ve mal güvenliği sağlanmıştır."

Trabzon, Maçka, Güncel

Kaynak: AA

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