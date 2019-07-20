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Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi

Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

20.07.2019 22:20 Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele verdi
Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Şişli Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Suriye Uyruklu Habip K. (23), Irak Uyruklu Karrar Hasan Q. (24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A (15) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan Habib K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslarla ilgili idari işlem yapıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Maçka Parkı, Polis, 3. Sayfa

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