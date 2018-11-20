Maçka Parkı'nda Kıyafete Müdahale Davası

Maçka
Parkı'nda "kıyafete müdahale edildiği" iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin parktaki güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin "müşteki-sanık" olarak "hakaret" suçundan yargılandıkları davada tanık beyanlarına başvuruldu. İstanbul
43. Asliye Ceza Mahkemesi
'ndeki dördüncü duruşmaya, müşteki-sanıklar Çağla Köse ve Savaş İlter, avukatlarıyla katıldı.
Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen 3 kişinin beyanına başvuruldu.
Tanıklardan Burcu Şentürk
, olay tarihinde arkadaşı Çağla ile birlikte spor dönüşü Maçka Parkı'na gittiklerini ve yanlarına yiyecek aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Parkta, tuvaletin olduğu yerin karşısında bir yerde oturup aldıklarımızı yedik, müzik dinledik ve kitap okuduk. Çağla tuvalete giderken, köpeği de peşinden gelmek istediği için köpeği bana bıraktı. Kısa bir süre sonra tuvaletin olduğu yerden gürültü gelmeye başladı. Orada bir kaos durumu vardı. Ben de köpekle o tarafa gidip güvenliğe ne olduğunu sordum. Güvenlik, 'arkadaşımın kıyafetinin uygunsuz olduğunu, parkta bu şekilde dolaşmasına izin vermeyeceğini ve arkadaşımı parktan dışarı çıkarmak zorunda olduğunu' söyledi. Etraftaki gençlerin güvenliğe, 'kıyafete karışamazsın' şeklinde sözler sarf ettiklerini duydum. Çağla, 'şikayet edelim' dedi, bense 'gerek yok' dedim. Birlikte hava kararıncaya kadar oturmaya devam ettik. Eve gitmek üzere kalktığımız sırada polis aracının geldiğini görünce ben polislerin yanına gittim. Bizim için gelmişlerdi. 'Kıyafetin sorunlu olmadığını, polislerin kıyafete karışmayacaklarını' söylediler. Çevredekiler de uygunsuz davranmadığımızı polislere söyledi. Oradan polislerle beraber karakola gittik. Çağla'nın üzerinde askılı krem renginde bir elbise vardı, etek boyu da diz kapağının altındaydı."
Diğer tanıklar da olaya ilişkin bildiklerini anlatırken, müşteki-sanık Çağla Köse'nin elbisesinin anormal olmadığını söyledi.
"Bana iftira atıldığı için buradayım"
Tanık beyanlarına karşı diyeceği sorulan müşteki-sanık Savaş İlter ise Çağla Köse ile konuştuğunu ancak arkadaşıyla konuşmadığını savunarak, "Arkadaşı olayın başlangıcında orada yoktu, sonradan olaya müdahil oldu. Kıyafetle ilgili ağzımdan herhangi bir söz çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu bildirdim." ifadelerini kullandı.
Müşteki-sanık Çağla Köse de Savaş İlter'in kendisine, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüz edilince, korumadınız..." dediğini öne sürerek, "Bu sözler dosyaya sunduğum videoda açıkça duyulmaktadır. Diğer güvenlik görevlisi, olay yerindeki üçüncü bir kişiye, 'burada tacize uğruyorlar' şeklinde sözler sarf etmiştir. Savaş İlter'in akşamki olayda polise, 'bu kıyafetle burada gezemez' dediği açıkça duyulmaktadır. Burada insani haklarım ihlal edildiği ve bana iftira atıldığı için bulunuyorum." dedi.
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, diğer tanık beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.
İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı
'nda 29 Temmuz 2017'de güvenlikçi Savaş İlter'in, kıyafeti nedeniyle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiği ve Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "hakaret" ettiği belirtiliyor.
İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, Çağla Köse'nin ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, her iki kişi de "müşteki" ve "sanık" sıfatıyla yer alıyor.
Maçka