MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti.

09.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:10
Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti. 2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.
İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti. Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE KALABALIK VARDI
Taksim İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü. Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı. MAÇKA PARKI’NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK

Kaynak: DHA

Etiketler: Maçka Demokrasi Parkı, Koronavirüs, Maçka, Güncel, Haber

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