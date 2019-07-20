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MAÇKA PARKI'NDAKİ KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI

Haber: İstanbul DHA Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

20.07.2019 22:39 MAÇKA PARKI

Haber: İstanbul DHA
Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Suriye Uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A.  (15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
arşiv
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-Kapkaça uğrayan kadının polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Genel ve detaylar
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(AKTÜEL)
Şüphelinin polis merkezinden çıkışı


Kaynak: DHA
Maçka Parkı, İstanbul, DHA, Güncel

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