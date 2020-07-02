MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor.

02.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:21
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. Akşam saatlerinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Maçka Demokrasi Parkı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. Öte yandan Maçka Parkı'nda görevli polis ve bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu. MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Maçka Demokrasi Parkı, İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Maçka Parkı, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:29: Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı - Haber 23:29: ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür - Haber 23:28: Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haber 23:27: Son dakika haberleri... Kars'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 23:25: Kars'ta iki aile arasında çıkan kavgada ikisi ağır 19 kişi yaralandı - Haber 22:01: Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz - Haber 21:41: 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı - Haber 21:39: Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı - Haberler 21:20: TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti - Spor 17:26: Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı - Spor