MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor.

03.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:45
İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.
Maçka Demokrasi Park'ı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. Maçka Parkı'nda görevli bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu. MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

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