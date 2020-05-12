Haber, Son Dakika, Haberler

MAÇKA PARKINA AKIN ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor.

12.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:48
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor. Akşam saatlerinde Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.
Koronavirüsün ülkemizde de görünmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklandı. Buna rağmen bazı İstanbullular parklardan vazgeçmiyor. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde, Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın ettiler. Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parka gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da bank ve çimenlerde oturmayı tercih etti. Köpeğini gezdirmeye gelenlerin de yoğunlukta olduğu parkta, bazı vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. MAÇKA PARKINA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Maçka Demokrasi Parkı, Koronavirüs, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu Haber
Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD’li gazeteciden Donald Trump’a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor Haber
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Haber
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Haberler››Güncel››MAÇKA PARKINA AKIN ETTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:03: RİZE Doktor adayları uzaktan katılımlı eğitimlerini sürdürüyor - Haber 09:02: Hatay'da balıkçılar balon balığı avlamayı sabırsızlıkla bekliyor - Haber 09:02: GÜNDEM / 12 Mayıs 2020 - Haber 09:01: Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Günde elime 40 kez dezenfektan sıkıyorum - Haber 09:01: İSTANBUL -İSTANBUL'DA BOĞAZ KÖPRÜLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Haber 07:47: Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı - Magazin 07:20: D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor - Haber 03:14: Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme! Üç kent, yasaktan muaf tutuldu - Haber 00:01: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi - Haberler