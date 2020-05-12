MAÇKA PARKINDA YÜRÜYEN VE OTURANLARI POLİS ÖNCE UYARDI SONRA DIŞARI ÇIKARTTI

(havadan görüntüler)MAÇKA PARKINDA YÜRÜYEN VE OTURANLARI POLİS ÖNCE UYARDI SONRA DIŞARI ÇIKARTTIAli AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇANİSTANBUL,(DHA)Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Maçka Demokrasi Parkı'nda yürüyen, spor yapan ve çimlerde oturanlar polis tarafından...

12.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:49
(havadan görüntüler)MAÇKA PARKINDA YÜRÜYEN VE OTURANLARI POLİS ÖNCE UYARDI SONRA DIŞARI ÇIKARTTI
Ali AKSOYER-Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇANİSTANBUL,(DHA)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Maçka Demokrasi Parkı'nda yürüyen, spor yapan ve çimlerde oturanlar polis tarafından uyarılarak dışarı çıkarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde spor yapmak ve oturmak yasaklanmasına rağmen vatandaşlar parkları doldurmaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Şişli Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, bugün de parkı doldurdu. Bazı vatandaşlar çim ve banklarda oturarak vakit geçirirken, bazı vatandaşlar da yürüyüş ve koşu yapmaya devam etti.
Parkta yoğunluk olduğu ihbarını alan polis ekipleri, araçlarla ve yaya olarak dolaşarak parkın boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından vatandaşlar parktan çıkarken, polisler denetimlerine devam etti.
Polisin uyarılarının ardından parkı terk etmeye hazırlanan bir vatandaş, parkta dolaşmanın yasak olduğunu bilmediğini belirterek Biz bilmiyorduk. Normalleşmedi mi hayat Biz de gideriz o zaman. Ben parka geldim hava değişsin diye. Genel olarak maske takıyorum. Şimdi de çantamda diye konuştu. MAÇKA PARKINDA YÜRÜYEN VE OTURANLARI POLİS ÖNCE UYARDI SONRA DIŞARI ÇIKARTTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Maçka Demokrasi Parkı, Koronavirüs, Polis, DHA, Güncel, Haber

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