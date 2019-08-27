Mackolik ve Nesine'den dev iş birliği

Dijital spor sektörünün iki lider markası Mackolik ve Nesine, güçlerini birleştirerek 2,5 yıl sürecek bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Nesine, 2021 yılı sonuna kadar Mackolik'in resmi bahis iş ortağı olacak.

" Türkiye'nin En Büyük Stadyumu" Mackolik ve "Türkiye'nin Bahis Sitesi" Nesine, yeni sezonda daha hızlı, daha canlı ve iddialı olmaya hazırlanıyor. 6 milyondan fazla sporseverin buluşma noktası Mackolik'in resmi bahis iş ortağı, 2.5 yıl boyunca şans oyunlarının lider markası Nesine olacak. İş birliğiyle iki marka, sporseverlere daha iyi bir deneyim sunacak.

Mackolik yeni sezonda daha iddaalı

Sektörün iki dev markasının aynı çatı altında buluşmasının gurur verici olduğu belirten DAZN Türkiye/Mackolik Genel Müdürü Emre Uğurlu "Mackolik olarak en doğru bilgiyi en hızlı şekilde kullanıcılarımıza sağlarken bir taraftan da bu bilginin kolay ulaşılabilir olması en önemli özelliğimiz. Türkiye'nin ilk sosyal ağlarından Mackolik Forum ve dünyanın diğer ucundaki bir maçı takip etmenizi sağlayan görsel anlatım yeni sezonda da kullanıcılarımıza sunacağımız özelliklerden öne çıkanlar. Bu hizmetler, yeni İddaa döneminde bahis severler için de oldukça önemli bir içerik ve bilgi kaynağı olacak. Sektörün lideri olan Nesine ile iş ortaklığımızı sadece reklam alanları olarak değil, yapacağımız yenilikçi projeler ile hem Mackolik, hem Nesine kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya yönelik bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en çok kupon yapılan bahis sitesi, yeni dönemde fark yaratacak

28 Ağustos'ta başlayacak yeni İddaa döneminde, canlı ve hızlı bilginin değerinin daha da çok artacağını belirten Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu "Mackolik gibi bir markanın resmi bahis iş ortağı olmak Nesine.com'un vizyonu ile birebir örtüşüyor. Bizleri; oranların yükseleceği, birçok yeni bahis türünün ekleneceği, tek maç sayısının artacağı ve en önemlisi de canlı bahsin hayatımıza gireceği yeni bir dönem bekliyor. Nesine olarak her zaman üyelerimizin keyifli bir iddaa deneyimi yaşamasını ilke edindik, amacımız Mackolik'in sağladığı deneyimi desteklemek ve bahis oynamak isteyen sporseverlerin tek adresi olmak. En fazla canlı maç yayınlayan platform olarak, bahis severlere yeni İddaa döneminde canlı bahis oynadıkları maçları kolayca izleyebilme imkanı da sunacağız" ifadelerini kullandı.