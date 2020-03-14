Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi? Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak?
Ülkemizde koronavirüs vakalarının artması üzerine resmi makamlar tedbir amaçlı uygulamalara imza attı. Konu ile ilgili olarak Süper Lig maçlarının ertelenmesi ve şifresiz yayınlanması gündeme geldi. Peki, Süper Lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak? Maçlar şifresiz mi? Derbi şifresiz mi?
14.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:42
Süper Lig maçlarının ertelenmesi ve maçların şifresiz yayınlanması gibi talepler artması üzerine gözler resmi makamlara çevrildi. Vatandaşlar maçlar şifresiz mi, derbi şifresiz mi, süper lig maçları koronavirüs şifresiz mi yayınlanacak gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte merak edilen soruların yanıtları…
SPOR BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ, MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve beIN Sports ile görüşüldü. Büyük bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın (14 Mart Cumartesi) beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak ve hafta sonu, derbi de dahil maçlar şifresiz yayınlanacak.
SÜPER LİG MAÇLARINDA SON DURUM
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan sağlık kurulu tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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