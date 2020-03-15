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Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine hazırlanan koronavirüs raporunda yer alan veriler ülkenin gündemine oturdu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, raporda 300 bin ile 500 bin kişinin ölebileceği belirtildi.

15.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:04

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 5 bin 833 insanın ölümüne neden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Fransa 'da hazırlanan bir rapor, ülkede şok etkisi yarattı.

"300 İLE 500 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

Koronavirüs nedeniyle 91 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine koronavirüs araştırmaları için bilimsel bir kurul kuruldu. Kurul, Fransa'da alınabilecek önlemleri ve koronavirüse dair senaryoları içeren bir rapor hazırladı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan raporda Fransa'da koronavirüs nedeniyle 300 ile 500 bin arasında kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor. Rapora göre, koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için 30 ile 100 bin arasında yoğun bakım yatağı gerekiyor.

Öte yandan, Fransa'da da 4 bin 481 vaka belirlenirken, 91 kişi de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Fransa, Dünya, Güncel

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