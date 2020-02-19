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Macron artık Türk öğretmen istemiyor: Türkiye'deki Fransız okullarının statüsü ne?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve diğer ülkelerin Fransa'daki okullara imam ve öğretmen göndermesi uygulamasına son verileceğini açıkladı. Türkiye'de Fransızca eğitim yapan Fransız okullarının hukuki statüsü ne, Milli Eğitim Bakanlığı bu okulların müfredatına "müdahale" edebiliyor mu?

19.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:50Macron artık Türk öğretmen istemiyor: Türkiye'deki Fransız okullarının statüsü ne?
Emmanuel Macron, ve diğer yabancı ülkelerin Fransa'daki okullara imam ve öğretmen göndermesi uygulamasına son verileceğini açıkladı.

Macron, ülkeye gelen yabancı öğretmenlerin büyük bir kısmının Fransızca bilmemesi ve Fransa Eğitim Bakanlığı'nın bu derslere müdahale etme imkanının olmamasının böyle bir karara sebep olduğunu belirtti. Eylül 2020 itibariyle anlaşmaya varılan ülkelerle yeni sisteme geçileceğini ifade eden Macron, "Türkiye ile bir anlaşmaya varılamazsa ve yeni sistemi kabul etmezse tüm derslere son vereceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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