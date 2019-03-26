Macron-Cinping-Merkel-Junker Ortak Basın Toplantısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ile Çin arasında ortak bir çalışma olduğunu belirterek, "Dünyanın düzeni ve çok taraflılığını devam ettirmek için Çin ile Avrupa arasındaki ilişkiler vazgeçilmez bir hale geldi." dedi.Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Paris'te Elysee Sarayı'nda toplantı yaptı. Liderler, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Macron, ilişkilerde uluslararası barış ve güvenlik için güçlü çok taraflılığın olması gerektiğini ve bu konuda Avrupa ile Çin arasında ortak bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Dünyanın düzeni ve çok taraflılığını devam ettirmek için Çin ile Avrupa arasındaki ilişkiler vazgeçilmez bir hale geldi." diye konuştu.Çin ile birçok konuda hemfikir olduklarını kaydeden Macron, "İran nükleer anlaşmasını muhafaza etme konusunda ortak bir görüş var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları çerçevesinde Kore Yarımadası'nı nükleersizleştirme konusunda da ortak görüşümüz var." ifadesini kullandı.Macron, iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapılması noktasında da Çin ile aynı bakışa sahip olduklarını belirterek, bu konuda ortak bir takvimin oluştuğunu bildirdi. Çin ile Fransa arasında iklim konusunda imzalanan anlaşmanın bu meselede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Macron, Avrupa ile Çin arasındaki ortaklığın çok taraflılıkta örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.Macron, Avrupa'nın Çin ile dünyanın en önemli ekonomilerinden birini oluşturduğunu, ticari çok taraflılıkta ortak bir iradenin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydederek, Avrupa ile Çin arasında ticarete yönelik çalışmaların hızlandırılmasının önemine işaret etti."Avrupa Çin ile diyaloğu geliştirmeli." diyen Macron, İpek Yolu projesinin Avrupa ile Çin arasındaki ilişkilere katkı sağlayabileceğini ifade etti.Macron ayrıca, Çin ile fikir ayrılıklarının bulunduğunu ve Çin'e saygı duyduklarını dile getirerek, "Büyük ortaklarımızdan Avrupa Birliği'ne ve değerlerine saygı duymalarını bekliyoruz." diye konuştu."Fransa ve dünyanın birçok ülkesini bu projede görmek isteriz"Şi, dünyanın birçok sorunla karşılaştığını ve belirsizlik içinde olduğunu söyledi. Herkesin çıkarının korunduğu dayanışmaya dayalı bir diyalogla yeni bir dünyanın oluşturulması gerektiğini belirten Şi, "Yeni İpek Yolu projesi, dünya ekonomisinin işleyişine, çok kutupluluğa ve çok sesliliğe katkıda bulunacak. Fransa ve dünyanın birçok ülkesini bu projede görmek isteriz." dedi.Şi, Çin'in reformları gerçekleştirmeye devam ettiğini ve ülkesinin 40 yılda yaptığı reformları Avrupa'nın 3 yüzyılda yerine getirdiğini kaydetti.Çin Devlet Başkanı, Avrupa ile diyaloğun güçlendirilmesinin önemine işaret etti."Çin'le stratejik ortak konumundayız"AB Komisyonu Başkanı Juncker, Çin ve AB'nin beraber çalışmasının olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağına dikkati çekerek, ilişkilerin çatışma yerine iş birliği ve güvene dayalı sürdürülmesi gerektiğini söyledi.Juncker, "Çin'le rakip olmakla birlikte stratejik ortak konumundayız. Savunmamız gereken çıkarlarımız olduğu gibi rekabet ettiğimiz alanlar da var." diye konuştu.AB-Çin zirvesinin 9 Nisan'da Brüksel'de düzenleneceğini anımsatan Juncker, Çin ve AB arasında üst düzey çalışma gruplarını canlandırmak ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının reformu hakkında çalışmak istediklerini bildirdi.Juncker, Avrupa piyasalarının Çin şirketlerine açık olduğunu, Çin'in de aynı şekilde piyasalarını Avrupa şirketlerine açması gerektiğini vurguladı.Karşılıklı yatırımlar ve coğrafi işaretlerin korunması konularında anlaşma sağlanmasının önemine işaret eden Juncker, Çin'in İpek Yolu girişiminin Avrupalılara da fayda sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.