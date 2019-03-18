Macron'dan Şanzelize Kararı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in en ünlü caddesi Champs Elysees'yi (Şanzelize) tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor. Fransa'da Kasım ayından beri her Cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eylemlerinde şiddetin tekrar yükselmesi üzerine Fransa'da radikal kararlar alınıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in sembolü Champs Elysees Caddesinde (Şanzelize) yapılacak tüm eylemleri yasaklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Sarı Yeleklilerin yine ünlü Champs Elysees Caddesinde gazete stantlarını, araçları ve bir mağazayı yakması üzerine Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri ve Adalet Bakanıyla bir araya geldi. Macron, önümüzdeki Cumartesi gününe "güçlü önlemler" alacağını açıklayarak, göstericiler gözdağı verdi.(İHA)