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Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yle ilgili olarak küstah bir açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Macron, "Türkiye hem Suriye'de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" dedi.

28.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:53

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı öfkesi dinmiyor. 'nin 'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Macron, bir küstah açıklama daha yaptı. Macron, "Türkiye hem Suriye'de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamalarının ardından bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg'ün daha önce 'açıklamasını isteyeceğim' diye aktardığı görüşmede NATO hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

"TÜRKİYE DAYANIŞMA BEKLEYEMEZ"

Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerinin ardından NATO'ya ilişkin değerlendirmelerine devam etti. Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyona NATO ülkelerinden gelen tepkilere değinen Macron "Türkiye hem Suriye operasyonunu oldu bittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez" dedi.

Macron ve Stoltenberg arasındaki görüşmenin 3-4 Aralık'ta Londra'da gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi durum değerlendirme olduğu belirtiliyor.

Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler

Türkiye, Fransa, Suriye, Dünya, Güncel


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