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Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.

23.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:46
Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.

Macron, pazartesi günü Fransa'daki din temsilcileriyle ortak telefon görüşmesi düzenledi. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede din temsilcilerine koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin yakılmasına dair valiliklere talimat verilmediğini ve bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu söylediği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Fransa, Dünya

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