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Macron: "Emeklilik reformu gözden geçirilecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, haftalardır süren grevlere neden olan emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söyledi.

01.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:40 Macron:
Emmanuel Macron, yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, haftalardır süren grevlere neden olan emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformu kararı ile günlerdir eylemler ve grevlere sahne olan Paris, 2020'yi grevlerle karşıladı. gecesi, bazı metro hatlarının hizmet vermemesi sonucu ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Paris'te her yıl gerçekleştirilen yılbaşına katılmak için Champs-lysées Caddesi'ne akın eden yüzlerce kişi yollarda kaldı. Metronun yanı sıra trenlerin de çalışmaması sonucu bazı turistler zor anlar yaşadı.

Yeni yılın ilk dakikalarında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Macron'un yeni yıl mesajında emeklilik reformu yer aldı. Gelişmelerin endişe ve büyük bir dikkat ile takip edildiğini vurgulayan Macron, "Endişelerinizin farkındayım" dedi. Fransız Cumhurbaşkanı, "Amacımız eşit bir şekilde bütün vatandaşların ülke ekonomisinden faydalanmasını sağlamak" ifadesini kullandı.

"Bütün çabalarımı ülkemizin güçlü olması için kullanacağım" diyen Macron, emeklilik reformunun yeniden gözden geçirileceğini söyledi. - PARİS

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Kaynak: İHA

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