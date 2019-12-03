Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Macron'un gündeminde Türkiye vardı. Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulunan Macron, "Türkiye'ye baktığım zaman şunu görüyorum: Şimdi bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de DEAŞ'la bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Türkiye'yi DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçlayan Macron, Erdoğan ile görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Dörtlü Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Macron, "Türk halkına saygım var. Türkiye büyük bir ülke. Suriye'de çözüm için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

DÖRTLÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Suriye konulu Dörtlü Zirve'de bir araya geldi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.

Dörtlü Zirve'nin ardından Başbakanlık Ofisi'nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye'nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.