Haberler » Güncel » Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber

Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Türkiye'ye ağır suçlamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Erdoğan ile görüştükten sonra yaptığı, "Türk halkına saygım var. Türkiye büyük bir ülke" açıklaması dikkat çekti.

03.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:25

Emmanuel Macron, NATO Liderler Zirvesi öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Macron'un gündeminde vardı. Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulunan Macron, "Türkiye'ye baktığım zaman şunu görüyorum: Şimdi bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyorlar. Aynı zamanda bazen de DEAŞ'la bağlantılı gruplarla beraber çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Türkiye'yi DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçlayan Macron, Erdoğan ile görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Dörtlü Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Macron, "Türk halkına saygım var. Türkiye büyük bir ülke. Suriye'de çözüm için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

DÖRTLÜ ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Suriye konulu Dörtlü Zirve'de bir araya geldi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.

Dörtlü Zirve'nin ardından Başbakanlık Ofisi'nden son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıldı. Zirvede Suriye'nin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı ErdoğanSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti

Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk karelerSuriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler

Trump, bir kez daha S-400 konusunda TürkiyeTrump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı MacronSon dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:23 Spor rıza çalımbay'ın açıklamaları - Haber
21:23 Kahramanmaraş çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber
21:22 Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü - Haber
21:22 Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Haber
21:20 Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haber
20:00 Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı - Haber
19:47 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler - Haber
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Haberler
20:50 Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde - Haberler
16:28 +18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 21:26:51