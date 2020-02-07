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Macron: "Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.

07.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:18Macron:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
Macron, Paris'teki askeri okulda ülkenin savunma stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ülkelerinin silahlanmayı kontrol etme konusunda ortak uluslararası bir ajandasının bulunması gerektiğini belirten Macron, "Fransa, Avrupalı ortakları içinde bu konuyu en çok ilgilendirenleri ortak uluslararası bir stratejinin temelleri atılması için harekete geçirecek. Bunu Avrupa'nın aktif olduğu tüm kurumlarda önerebiliriz." ifadelerini kullandı.
Macron, ülkesinin 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu da duyurdu.
Uzun vadede Avrupa'nın güvenliğinin ABD ile güçlü bir müttefiklik kurmaktan geçtiği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Macron, kendi güvenliklerinin aynı zamanda bağımsız eylem kapasitesinin artmasından geçtiğini kaydetti.

Avrupa, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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