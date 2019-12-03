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Macron: Güçlü bir NATO'dan yanayım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "NATO ile ilgili sözlerimin arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" ifadelerini kullandı.

03.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:18Macron: Güçlü bir NATO'dan yanayım

Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "NATO ile ilgili sözlerimin arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" ifadelerini kullandı.

NATO 70'inci Yıl Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trump ve Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasını sorması üzerine Macron, "NATO ile ilgili sözlerimin arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım" diye cevap verdi. ABD Başkanı Trump ise, Macron'un bu açıklamalarından sonra söz alarak, "NATO, çok önemli bir amaca hizmet ediyor. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"İKİ ŞEYİ NETLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Konuşmasının büyük bir bölümünü Türkiye'ye ayıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki şeyi netleştirmek zorunda olduğunu ifade ederek S-400'ler ve YPG konusunu gündeme getirdi. Hem NATO ülkesi olup hem de S-400 almanın ikilem yarattığını vurgulayan Macron, "Türkiye'den netlik istiyorum. Hem NATO ülkesi olup hem S-400 almak nasıl mümkün olabiliyor? ABD Patriot vermediyse Türkiye Avrupa'nın NATO uyumlu füze sistemlerini de alabilirdi. Ancak Türkiye Rusya'yı seçti" dedi. Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda Avrupa'ya baskı yaptığını iddia eden Macron, "YPG terör örgütü olarak kabul edilmezse NATO Zirvesi'nden çıkacak bildirgeleri tanımayacaklarını ifade ediyorlar. YPG, terör örgütü olarak tanınsın istiyorlar. Türkiye hem bu konuyu hem de S-400 konusunu açıklığa kavuşturmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ortak basın toplantısı



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Kaynak: DHA

Güncel

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