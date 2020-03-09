Hafter ile görüşen Macron duyurdu: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak BM nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray'da Hafter ile görüştü.
HAFTER ATEŞKESİ İMZALAMAYI KABUL ETTİ
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti.Görüşmede petrol konusu da ele alındı.
Macron, geçen yıl 23 Mayıs'ta da Hafter ile bir araya gelmişti. Tobruk merkezli güçlerin komutanı General Halife Hafter, Fransa dahil Mısır ve Körfez ülkelerinin desteğini alıyor. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve AB tarafından tanınıyor.
FRANSA'DAN HAFTER'E DESTEK
Geçen yıl Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'i desteklemek için kullanıldığı ileri sürülmüştü. Diğer yandan Libya'da Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen yıl haziranda bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Euronews.com