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Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.

19.08.2019 20:29 Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'nin İdlib kentinde devam eden çatışmalar gündem oldu. Macron'un 'ateşkese uyun' talebine Putin, 'teröre karşı Suriye ordusunu destekliyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.
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Vladimir Putin, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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