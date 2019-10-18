Haberler » Dünya » Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.

18.10.2019 21:53Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile anlaştıklarını söyledi.

Brüksel'deki AB zirvesinin ardından konuşan Macron, üç ülkenin bu süre zarfında Erdoğan'nı yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de koordineli bir iletişim kuracağını belirtti.

Erdoğan ile görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirten Macron, Türkiye'nin bir NATO üye olduğunu hatırlattı. Fransa lideri dört ülkenin bir araya gelmesinin 'NATO'nun ne olabileceği ya da ne olması gerektiği' konusundaki uyuma katkı sağlayacağını söyledi.

Olası dörtlü zirvenin bir numaralı gündem maddesinin Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.

Erdoğan, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki bir heyeti Ankara'da kabul etmiş, görüşmelerden askeri operasyona 120 saat süreyle ara verilmesi kararı çıkmıştı. İki ülkenin yayınladığı 13 maddelik ortak bildiride de NATO ortaklığına vurgu yapan ifadeler yer almıştı.

Erdoğan'ın ABD heyetiyle yaptığı görüşmelerin ardından 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

dpa, DW/ BK, HS

(c)

Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Haberleri
22:12 Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı
21:57 İmamoğlu: Haydarpaşa ihalesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız
21:53 Af Örgütü'nden Türkiye'ye suçlama
21:53 Pentagon: Güvenli bölgede ABD askeri olmayacak
21:53 Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak
21:53 Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek
21:53 Macron'dan operasyon tepkisi: Batı'nın ve NATO'nun hatası
18.10.2019 22:30:12