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Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

23.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:15Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i 'yı ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin gezisi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Macron'a Mescid-i Aksa ziyaretinde Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvan ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan Macron, Meğaribe kapısına kadar gezdi.

Macron, İsrail'de düzenlenecek Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmişti. Ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Macron'un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - KUDÜS

Doğu Kudüs, Fransa, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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