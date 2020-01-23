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Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

23.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:21
Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i 'yı ziyaret etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin gezisi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Macron'a Mescid-i Aksa ziyaretinde Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvan ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan Macron, Meğaribe kapısına kadar gezdi.
Macron, İsrail'de düzenlenecek Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmişti. Ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Macron'un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
(İHA)
Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

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Kaynak: İHA


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