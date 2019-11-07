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Macron: "NATO beyin ölümü yaşıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO beyin ölümü yaşıyor" dedi.

07.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:22 Macron:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "NATO beyin ölümü yaşıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Ekonomist dergisine verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirterek, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" ifadelerini kullandı. NATO ülkeleri arasında koordinasyon bulunmadığını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararına ilişkin, "ABD'nin bize sırtını döndüğünü gösteriyor" dedi.

ABD'nin Avrupa projesine sırtını döndüğünü söyleyen Macron, "Uyanma zamanı" ifadelerini kullandı. NATO müttefiklerini savunmak için artık ABD'ye güvenemeyecekleri konusunda uyarıda bulunan Macron, "ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok" dedi. - PARİS

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

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