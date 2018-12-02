Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protesto ve şiddet olaylarının en yoğun şekilde hissedildiği Champs-Elysees Caddesi'ndeki güvelik güçleriyle bir araya geldi. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=k5SFBGzJxfw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F02%2Fmacron-siddet-olaylarinin-en-yogun-yasandigi-champs-elysees-yi-ziyaret-etti&redir_token=uFvouKGvRLrF9SbnjCx0NjLjf8d8MTU0Mzg0ODMzMUAxNTQzNzYxOTMx' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'event=video_description&v=k5SFBGzJxfw&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F02%2Fmacron-siddet-olaylarinin-en-yogun-yasandigi-champs-elysees-yi-ziyaret-etti&redir_token=uFvouKGvRLrF9SbnjCx0NjLjf8d8MTU0Mzg0ODMzMUAxNTQzNzYxOTMx' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCKzgoayxgd8CFVOiVQod8HsCvyj4HUj8i6fmxqChypMB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/02/mac...</a>