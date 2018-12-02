02 Aralık 2018, 17:46
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Macron Şiddet Olaylarının En Yoğun Yaşandığı Champs-Elysees'yi Ziyaret Etti

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protesto ve şiddet olaylarının en yoğun şekilde hissedildiği Champs-Elysees Caddesi'ndeki güvelik güçleriyle bir araya geldi.

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protesto ve şiddet olaylarının en yoğun şekilde hissedildiği Champs-Elysees Caddesi'ndeki güvelik güçleriyle bir araya geldi. …

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02 Aralık 2018 Pazar 17:46