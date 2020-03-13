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Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu ele aldı.

13.03.2020 21:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:20
Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunu ele aldı.
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve G7 yöneticileriyle telefonda görüştüğünü belirtti.
Pazartesi günü koronavirüs salgını hakkında video konferansla olağanüstü G7 Zirvesi gerçekleştireceklerini ifade eden Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi konusunda çabalarını koordine edeceklerini ve ekonomik çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Güncel

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