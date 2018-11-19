Macron'un Belçika Ziyareti Trafiği Aksatacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un Belçika
'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret trafiğin aksamasına neden olacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte 19- 20 Kasım
tarihleri arasında Belçika'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gent
, Molenbeek ile Itter şehirlerini ziyaret edecek olan Macron ve eşi Brigitte, Brüksel
'deki Place des Palais'de (Kraliyet Sarayı
) ve Laeken'deki devlet yemeğine katılacak. Gent şehrinde belediye binasını ve Güzel Sanatlar Müzesi'ni gezecek olan Macron, Molenbeek'te La Vallée toplantı merkezini, Itter'de ise zihinsel engelli yetişkinler merkezi ziyaretiyle Brüksel gezisini tamamlayacak.
İki gün trafik aksayabilir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki günlük Belçika ziyaretinin trafiği aksatacağı öğrenildi. Brüksel polisi tarafından verilen bilgiye göre, bugün Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu bölge yerel saatle 07.00 ile 13.00 arasında tamamen trafiğe kapalı olacak. Ayrıca içinde de bazı caddelerdeki trafikte aksatmalar olacak. Bazı caddeler ise belirli bir süre için ise trafiğe tamamen kapatılacak. Ziyaretin ikinci gününde de trafiğin aksayacağı ve bazı yerlerde araba park etme yasağı uygulanabileceği bildirildi. - BRÜKSEL
Emmanuel Macron,Cumhurbaşkanı,Fransa,Belçika
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:32