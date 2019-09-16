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Macron'un belediyedeki portrelerini indirenler haklı bulundu

Fransa'da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediyede asılı portrelerini indiren çevreci eylemcilerin haklı olduğuna hükmetti.

16.09.2019 22:08Macron'un belediyedeki portrelerini indirenler haklı bulundu
Fransa'da mahkeme, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediyede asılı portrelerini indiren çevreci eylemcilerin haklı olduğuna hükmetti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon Mahkemesi, eylemcilerin Macron'un Lyon Belediyesinde asılı portrelerini indirme sebebinin hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
Mahkeme, iklim değişikliğinin insanlığın geleceğini olumsuz etkilediğini, bu nedenle eylemcilerin hükümetin iklim konusunda attığı adımların yetersizliğine dikkati çekmek için portreleri indirmesinin "meşru" olduğuna hükmetti.
Savcılık, eylemcilere 500'er avro para cezası istemişti.
Bourg-en-Bresse Mahkemesi, mayısta kamu binasından Macron'un portresini indirenlere 500 avro para cezası vermişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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