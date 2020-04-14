Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı yeterince hazırlık yapmadıklarını itiraf ederek özür dilediği yayını 36.7 milyon kişi izledi. Yayın, yüzde 94 izlenme oranıyla ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu ve 2018 Dünya Kupası finalini geçti.

14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam Elysee Sarayı'ndan yaptığı yayında salgına karşı yeterince hazırlık yapılmadığı için özür diledi. Macron'un bu özrünü 36.7 milyon kişi izledi. Yayın ülke televizyon tarihindeki en yüksek izleyiciye sahip yayın oldu.

2018 DÜNYA KUPASI FİNALİNİ GEÇTİ

Fransa'da Macron'un özründen önce izlenme rekoru, 2018 Dünya Kupası finalindeydi ve yine Macron'un Sarı Yelekliler protestolarıyla ilgili yaptığı konuşmadaydı. Macron yaptığı konuşma ile bu rekoru kırmış oldu. 2018 Dünya Kupası, 23 milyondan fazla izlenmişti.

Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi

YASAK 11 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, sokağa çıkmayasağını 11 Mayıs'a kadar uzatarak 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi. Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu.

Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs'tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu sağlık krizi eksiklerimizi görmemize sebep oldu, özellikle medikal malzeme konusunda. Gereken dersleri aldık" ifadelerini kullandı.

Macron’un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Etiketler: 2018 Dünya Kupası, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Beşiktaş’ın eski hocası Abdullah Avcı’dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
Falcao’dan büyük fedakarlık! Albayrak’ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Yılmaz Vural’dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır Spor
Yılmaz Vural'dan sürpriz F.Bahçe sözleri: Her cevap can acıtır
Usain Bolt’un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü Spor
Usain Bolt'un kendine özgü sosyal mesafe paylaşımı büyük ilgi gördü
Galatasaray’a Babel piyangosu! Belçika’dan talibi çıktı Spor
Galatasaray'a Babel piyangosu! Belçika'dan talibi çıktı
Acun’dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Spor
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
G.Saray’da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak Spor
G.Saray'da herkese indirim, bir kişiye zam! Sözleşmesi 3 yıl uzayacak
Haberler ›› Spor ››Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

17:16: Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim - Spor 17:13: Diego Angelo aileleri mutlu etti - Spor 17:09: (Özel Haber) Tarık Aksar: "Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor ama bizim paramızı... - Spor 16:56: Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu - Spor 16:46: Süleyman Arat: Caner Erkin ve Gökhan Gönül kariyerlerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor - Spor 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin