Macron'un Sükunet Çağrısına Rağmen Binlerce Sarı Yelekli Sokaklara Çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto düzenleyen Sarı Yelekliler'in bugün 5'nci kez sokağa inmesi bekleniyor. Öte yandan, benzer protestoların Hollanda
ve Belçika
'da da gerçekleşmesi söz konusu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan Sarı Yelekliler protestocularının bugün bir kez daha Paris
sokaklarına inerek şiddetli protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor. Eylemler sonucu Macron'un 2019 bütçe planlamasında ciddi değişikliklere gitmesine karşın yapılan değişiklerden tatmin olmayan ve Macron'un istifasını isteyen binlerce kişinin sokakları dolduracağı düşünülüyor.
Bununla birlikte Hollanda'nın başkneti Amsterdam
'da ve Belçika'nın başkenti Brüksel
'de de benzer protestoların gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Öte yandan, dün Avrupa Birliği
(AB
) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Macron, "Ülkemizin sükünete, düzene ihtiyacı var. Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak halka sokağa çıkmayın çağrısında bulunmuştu. - PARİS
Cumhurbaşkanı,Fransa,Emmanuel Macron
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:44