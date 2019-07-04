04.07.2019 14:24
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Macron'un Suriye Özel Temsilcisi Erbil'de Mesrur Barzani ile görüştü

Macron

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Suriye Özel Temsilcisi François Senemaud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Erbil'de gerçekleşen görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum ele alındı.
Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili, bu ülkedeki tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.
Barzani görüşmede Senemaud'a IKBY'deki hükümet kurma çalışmaları ve Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bilgi verirken, Fransız yetkili de IKBY'nin gelişmesi için ülkesinin verdiği desteğin süreceğini ifade etti.
Kaynak: AA
Emmanuel Macron, Mesut Barzani, Suriye, Erbil, Güncel

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