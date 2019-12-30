Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.

LİBYA MUTABAKATI ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNA AYKIRI

Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR

Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" imzalanmıştı.

İstanbul'da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan anlaşma, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ikilisinin İsrail, Lübnan, Mısır, Ürdün gibi bölge ülkeleriyle üçlü iş birliği mekanizmaları kurma yoluyla veya "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" gibi oluşumlarla Türkiye'yi Akdeniz'de dışlama ve yalnız bırakma politikalarına da hukuki ve siyasi açıdan güçlü bir yanıt niteliği taşıyor.