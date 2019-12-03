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Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından altın ve dolar yükselişe geçti.

03.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:31

Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısına çıkıp NATO, Suriye ve Türkiye gelişmelerine ilişkin açıklamalar yapmasıyla altın ve dolar yükselişe geçti. Açıklamalar öncesi 5,73 seviyesinde bulunan dolar 5,76 seviyesini, 271 lira olan gram altın ise 274 lira seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten işlem görürken, gram altın ise 273 lira seviyesinden alıcı buluyor.

AÇIKLAMALAR SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Macron, Trump'ın eleştirdiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine ilişkin, "Açıklamalarımın arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. Bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım" ifadelerini kullandı.

Trump ise Macron'un sözlerine "Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" şeklinde yanıt verdi.

İki liderin açıklamalarıyla hem dolar hem de altın yükselişe geçti.

DOLAR GÜN İÇERİSİNDE 5,72-5,75 ARASINDA GİTTİ GELDİ

Dün günü 5,74'ten tamamlayan dolar kuru, yeni güne yükselişle başladı. Güne 5,75 seviyesinden başlayan kur, gün içerisinde 5,72-5,75 seviyeleri arasında işlem gördü.

ALTIN GÜN İÇİNDE 270-271 LİRA SEVİYELERİNDEN İŞLEM GÖRDÜ

Altın ise dün günü 270'ten tamamlamıştı. Yeni güne de 270 seviyesinde başlayan gram altın, gün içerisinde 270-271 lira seviyelerinden işlem gördü.

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Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Dünya, Ekonomi, Güncel


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