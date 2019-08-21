Haberler» 3. Sayfa» Haber

Maçta çıkan kavga stat dışına taştı: 1 yaralı

Sakaryaspor-Kocaelispor maçında iki grup arasında çıkan kavga stat dışına taştı.

21.08.2019 00:52 Maçta çıkan kavga stat dışına taştı: 1 yaralı
Sakaryaspor- Kocaelispor maçında iki grup arasında çıkan kavga stat dışına taştı.

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Caddesi üzerinde bir ganyan bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor ve Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç esnasında iki grup arasında çıkan tartışma stat dışına taştı. Maçta çıkan kavgaya karışan ve taraflardan birine ait olduğu öğrenilen ganyan bayii önünde yeniden alevlenen tartışmada K.G. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralının ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan çıkan kavgada iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kocaelispor, Sakaryaspor, Sakarya, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:11   Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce bir ev kurşunlandı
02:06   Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce bir ev kurşunlandı
01:56   Başkent'te 50 metreden dereye düşen engelli şahıs iki saatlik çalışmayla kurtarıldı
01:50   Başkent'te 50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı
01:32   Van'daki kazanın ardından
01:22   İnegöl'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
01:15   Bolu'da 2 ev alev alev yandı