- Maçta evlenme teklifi
HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. haftasında sahasında OGM Ormanspor'u ağırladı. Maçın devre arasında ilginç bir evlenme teklifi yaşandı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Hatay, Ormanspor maçı romantik dakikalara sahne oldu. Antakya
Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın devre arasında Abdullah Yücel isimli genç, kız arkadaşına evlenme teklifi etti. İlk olarak arkadaşları aracılığıyla sahada, "Benimle evlenir misin, Zeynep?" pankartı açtı. Bütün gözler o tribüne yönelirken, Abdullah Yücel isimli genç, Zeynep Gökçe
isimli kız arkadaşına çiçek vererek evlenme teklif etti. Çiçeği alan Neşe Kaplan, Sercan Kandemir'in evlenme teklifini kabul etti. Salondaki mutlu anlar alkışlar arasında nihayete erdi. Genç
kız daha sonra tribünlere üçlü çektirdi.
Genç,Büyükşehir Belediyespor,Hatay
09 Aralık 2018 Pazar 19:19