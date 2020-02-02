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Maçta ilginç anlar! Pozisyon penaltı deyip penaltı noktasına oturdu

Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 48. dakikasında yerde kalan Orgill penaltı noktasına oturarak kendisine yapılan müdahalenin penaltı olduğunu ve hakemin pozisyonu izlemesini istedi. Yoğun itirazlar sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

02.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:02

Süper Lig'in 20. haftasında evinde 'yı konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Orgill, Kasımpaşalı Yassine Meriah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden golcü oyuncu, penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. Uzun itirazlar sonucunda pozisyonu VAR'da izleyen Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gerson Fernandes topu ağlarla buluşturdu.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

"KARARDAN EMİNDİM"

Maç sonunda konuşan Orgill, "Penaltı olduğunu biliyordum. Önce bir darbe geldi, sonra bacağımdan tuttu, beni aşağıya çekti. Karardan emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum. Zaten hakem de gördü ve penaltıyı verdi." dedi.

Maçta ilginç anlar! Pozisyon penaltı deyip penaltı noktasına oturdu

HALİL UMUT MELER, Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (4)
HASAN:Bu var neden var adam ısrar etmese hakemin umrunda değil
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HE VALLA:ADAM OLACAK ÇOCUK OTURUŞUNDAN DA BELLİ OLUYORMUŞ
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OTURMA EYLEMİ:Bide boş boş oturma derler
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VELİ ÖZÇELİK:çok güzel bir taktik bundan sonra herkes penaltı noktasına oturur. .
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