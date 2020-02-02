Maçta ilginç anlar! Pozisyon penaltı deyip penaltı noktasına oturdu

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa 'yı konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Orgill, Kasımpaşalı Yassine Meriah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu iddia eden golcü oyuncu, penaltı noktasına oturdu ve bir süre kalkmadı. Uzun itirazlar sonucunda pozisyonu VAR'da izleyen Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gerson Fernandes topu ağlarla buluşturdu.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

"KARARDAN EMİNDİM"

Maç sonunda konuşan Orgill, "Penaltı olduğunu biliyordum. Önce bir darbe geldi, sonra bacağımdan tuttu, beni aşağıya çekti. Karardan emin olduğum için gittim ve penaltı noktasına oturdum. Zaten hakem de gördü ve penaltıyı verdi." dedi.