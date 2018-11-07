Maçta Kalp Krizi Geçiren Nijeryalı Futbolcu Toprağa Verildi

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde pazar günü oynanan Süper Amatör Lig maçında geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Sarayköyspor'un 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka'nın cenazesi ailesinin isteği üzere kentteki mezarlığa defnedildi. Sarayköyspor ile Yeşilköysporspor karşılaşmasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mawoyeka'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Asri Mezarlığa götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze, babası Olatunde Mawoyeka'nın (62) isteği üzerine Gümüşler
Mezarlığı'nda yabancılar için ayrılan alanda, İstanbul
'dan gelen papaz eşliğinde yapılan törenle defnedildi. Cenaze merasiminde futbolcunun ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.
Törene, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş
, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen ve futbolcunun takım arkadaşları katıldı.
Baba Olatunde Mawoyeka, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu çok sevdiğini belirterek, "O benim hayatımdı. Onu çok özleyeceğim. Oğlum 7 yıldır Türkiye
'de yaşıyordu. Çeşitli futbol takımlarında oynadı. Burada kendi isteğiyle kalıyordu, mutluydu. En son 4 ay önce görüştük. Bildiğim bir rahatsızlığı yoktu. Oğlumun öldüğünü İrlanda'da öğrendim ve hemen Denizli'ye geldim. Maç oynandığı esnada ambulans yokmuş. 10 dakika sonra gelmiş. Ben şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı. Mawoyeka, Yeşilköyspor ile Sarayköyspor arasında oynanan maçın 35. dakikasında fenalaşarak yere yığılmış, ilk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen forvet, kaldırıldığı Servergazi
Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Denizli,Pamukkale
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:17