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Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maçtan dönen Gençlergücüsporlu oyuncularını taşıyan araçta yangın çıktı.

19.10.2019 21:05Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maçtan dönen Gençlergücüsporlu oyuncularını taşıyan araçta yangın çıktı. Sporcular araçtan talihliye edilirken, otobüsten ise geriye demir yığını kaldı.
Alınan bilgilere göre olay, Bursa-İnegöl çevre yolunda meydana geldi. Süper Amatör ligde mücadele eden Görükle ipekspor maçı dönüşünde Bursa İnegöl arası çevre yolunda, bilinmeyen nedenden dolayı Gençlergücüsporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı. Otobüsteki futbolcular acilen otobüsten tahliye edildi. Alev topuna dönen otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangından geriye otobüsten demir yığını kaldı. Sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
(Seyfettin Aras/İHA)

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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