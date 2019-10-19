Haberler » 3. Sayfa » Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü.

19.10.2019 21:00
Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı
BURSA - Süper Amatör ligde mücadele eden Bursa'nın İnegöl İlçesindeki Gençlergücüspor oyuncuları oynadığı maçın ardından ilçeye dönerken araçlarında yangın çıktı. Yangın otobüste bulunan sporcular sonunda talihliye edilerek yanmaktan kurtarıldı. Otobüsten ise geriye demir yığını kaldı.
Alınan bilgilere göre olay Bursa İnegöl Çevre yolunda meydana geldi. Görükle ipekspor maçı maçı dönüşünde Bursa İnegöl arası çevre yolunda, bilinmeyen nedenden dolayı Gençlergücüsporlu futbolcuları taşıyan otobüste yangın çıktı. Otobüsteki futbolcular acilen otobüsten tahliye edildi. Olayda herhangi kimse yaralanmaması tek teselli oldu. Alev topuna dönen otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangından geriye otobüsten demir yığını kaldı. Sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:13 Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
21:00 Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü...Sporcuları taşıyan otobüs alev alev yandı
20:47 Okul hırsızları suçüstü yakalandı
20:32 Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada
20:26 Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü
20:13 Köpeğe çarpıp kaçtı
20:15 Bursa'da bu kadarına da pes dedirten görüntüler.
19.10.2019 21:26:09