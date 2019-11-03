Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Kasımpaşa'nın gollerini 13. dakikada Koita ve 90+3. dakikada Khalili kaydederken, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un gollerini 61. dakikada Jahovic ve 68. dakikada Veysel Sarı kendi kalesine attı.

JAHOVİC'İN KÜFÜR ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük bir kavga çıktı. İddiaya göre Kasımpaşa'nın stoperi Veysel Sarı ve Yeni Malatyaspor'un forveti Adis Jahovic arasında sinirler gerildi. Olayın sebebinin ise Jahovic'in maç içerisinde sürekli karşı karşıya geldiği Veysel Sarı'ya küfür etmesi olarak belirtildi.

POLİS SOYUNMA ODASI KORİDORUNA GİRDİ

İkilinin koridorda karşı karşıya gelmesi ve kavga etmesinin ardından olaya iki takım futbolcuları dahil oldu. Görevlilerin yatıştıramadığı kavga, polis güçlerinin müdahale etmesiyle son buldu. Mücadelenin hakem ve temsilcilerinin olayla ilgili raporlarına ne yazdığı merak konusu oldu. Hafta içerisinde iki takım futbolcularına da PFDK'dan ceza gelmesi bekleniyor.

(Fanatik)