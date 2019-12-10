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Madagaskar'da Belna Kasırgası'nda 9 kişi öldü

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Belna Kasırgası'nda 9 kişi hayatını kaybetti.

10.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:30Madagaskar'da Belna Kasırgası'nda 9 kişi öldü
'nın doğusundaki ada ülkesi 'da etkili olan Belna Kasırgası'nda 9 kişi hayatını kaybetti.
Madagaskar Ulusal Afet Yönetim Yetkilisi Elack Olivier Andriakaja, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Solala bölgesinin kasırganın etkisi altında olduğunu belirtti.
Andriakaja, afette 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 1400'den fazla kişinin evsiz kaldığını söyledi.
Evsiz kalanların bölgedeki okullar, camiler ve kamu binalarına sığındığını aktaran Andriakaja, bu kişilere acil insani yardım ulaştırılacağını kaydetti.
Andriakaja, Dışişleri Bakanı Christian Ntsay'in afet bölgesini ziyaret edeceğini belirtti.
Öte yandan Madagaskar Meteoroloji Departmanı, bölgede şiddetli yağışların yarına kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Madagaskar, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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