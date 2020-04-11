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Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir? Madagaskar Penguenleri filmi oyuncuları ve Madagaskar Penguenleri özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Madagaskar Penguenleri filmi televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Madagaskar Penguenleri filmi konusu, Madagaskar Penguenleri filmi özeti ve Madagaskar Penguenleri filmi konusu gibi konuları mercek altına alıyoruz. Madagaskar Penguenleri filminin detayları…

11.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:37
Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir? Madagaskar Penguenleri filmi oyuncuları ve Madagaskar Penguenleri özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Madagaskar Penguenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Madagaskar Penguenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir, Madagaskar Penguenleri filmi oyuncuları kimler ve Madagaskar Penguenleri filmi özeti gibi konuları inceliyoruz.

MADAGASKAR PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

MADAGASKAR PENGUENLERİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eric Darnell, Simon J. Smith

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2014 (92 dk)

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: John Aboud, Michael Colton

Seslendirme:Benedict Cumberbatch, Peter Stormare, John Malkovich, Ken Jeong, Annet Mahendru

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Adı: The Penguins of Madagascar

Etiketler: Madagaskar, Gündem, Güncel
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