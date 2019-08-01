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BBC

Madagaskar: Uçaktan düşen üniversite öğrencisinin cesedi aranıyor

Araştırma gezisi için Madagaskar'da olan Alana Cutland isimli İngiliz vatandaşı, pervaneli bir uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

01.08.2019 04:29 Madagaskar: Uçaktan düşen üniversite öğrencisinin cesedi aranıyor

Araştırma gezisi için Madagaskar'da olan Alana Cutland isimli üniversite öğrencisi, pervaneli bir uçaktan düşerek hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine henüz ulaşılamadı.

Elde edilen bilgilere göre, Cutland adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düştü.

Olay sırasında 19 yaşındaki öğrenci ile birlikte uçakta pilot dahil iki kişi daha bulunuyordu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alana Cutland'ın uçaktan neden düştüğü ile ilgili henüz bir sonuca ulaşamadığını açıkladı.

Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gittiğini" belirtti.

'Uçağa bineceğinden haberdardık.'

Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi.

The Sun gazetesine konuşan Cutland'ın arkadaşlarından biri, "Havadan deniz yatağını araştırmak üzere bir uçağa bineceğinden haberdardık" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.


Cambridge Üniversitesi, Madagaskar, Dünya
BBC


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