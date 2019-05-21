Madalya Canavarı Işın, Engel Tanımıyor

Tepebaşı
Gençlik ve Spor Kulübü özel yüzücülerinden Göktan Işın, 3 yıldır Su Sporları Merkezi'nde spor yapıyor. Hedefi milli takıma katılmak olan Işın, katıldığı Türkiye
şampiyonalarında başarılar ve madalyalar elde etmeyi sürdürüyor.
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü özel yüzücülerinden Göktan Işın, elde ettiği başarılar ile Eskişehir
'i temsil etmeye devam ediyor. 18 yaşında olan ve 3 yıldır Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan başarılı yüzücü, 10-12 Mayıs tarihlerinde Kocaeli/ Gebze
'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalar ile döndü. Şampiyonada başarı ile mücadele eden Işın, 50 metre Kelebek Türkiye 3'üncüsü, 100 metre Kelebek Türkiye 3'üncüsü, 200 metre Kelebek Türkiye 2'ncisi, 100 metre Serbest Türkiye 3'üncüsü, 200 metre Serbest Türkiye 3'üncüsü, 200 metre Ferdi Karışık Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün yanı sıra Eskişehir'i gururlandırmayı başaran Göktan Işın'ın babası Ramiz Işın yaptığı değerlendirmede, "Göktan, 3 yılda katıldığı Türkiye şampiyonalarında birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı. Kendisi çok başarılı ve disiplinli bir sporcu ve hedefi milli takıma girerek Eskişehir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Göktan'a bu fırsatı veren başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç
olmak üzere Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'ne ve tüm Mustafa Kemal Atatürk
Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA