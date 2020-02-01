Haberler » Güncel » Madalya sevincini protokolle paylaştılar - Haber

Madalya sevincini protokolle paylaştılar

Mudanya'ya halter ve judo branşlarında yeni yılın ilk madalyalarını kazandıran Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, ilçe protokolünü ziyaret etti.

01.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:10Madalya sevincini protokolle paylaştılar
'ya halter ve judo branşlarında yeni yılın ilk madalyalarını kazandıran Gençlik ve Kulübü sporcuları, ilçe protokolünü ziyaret etti.

Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan , Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Ekrem Uğurlu ve kulüp yöneticileriyle birlikte Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı makamlarında ziyaret etti. Bursa'da tertiplenen Judo Teşvik Şampiyonası'nda ilçeye 10 madalya kazandıran minik judocular ile antrenörleri Kaan Karagülle ve Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye ikincisi olan Güner Mutlu'nun çalıştırıcılığındaki halter sporcusu Elvin Hardashov, sportif başarılarını idarecilerle paylaştı.

Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Torun, bilhassa ulaşım konusunda Mudanya Belediyesi'nin desteğinin büyük olduğunu söyledi. Yerelde ve ulusaldaki yarışmalarda toplam 14 branşta faaliyet gösteren kulübün geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Mudanya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Torun, başarılarda emeği geçen başta antrenörler olmak üzere tüm sporcuları tebrik etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, spora ve sporcuya verilen desteklerin süreceğini belirterek, başarılarda emeği geçen başta antrenörler olmak üzere kulüp yöneticileri ve branşlardaki sporcuları tebrik etti. Madalyalı sporcular ayrıca Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı da ziyaret etti. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Torun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:38:42