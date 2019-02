Kaynak: AA

FAHRETTİN GÖK/BURAK BİR - Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunca (INAS) Fransa'da düzenlenecek Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya kazanmak kazanmak için Erzurum'da günde 10 saat antrenman yapıyor.Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül'ün 15 yaşındaki otistik ikiz çocukları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, aile desteğiyle 3 yaşında cimnastik, 6 yaşında ise kayakla tanıştı.Yaşamları süresince ailesi ve yakınlarının fedakarlıklarıyla hayata tutunan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep, öğretmen ve özel eğitimcilerinin de desteğiyle bu branşlarda önemli başarılar elde etti.Özel ikizler, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olmalarının yanı sıra Türkiye'nin de tek lisanslı otistik ikiz milli sporcuları olarak başarıdan başarıya koşuyor.Her gün 10 saat antrenman yapıyorlarCimnastikte 6, kayakta ise son 5 yılın Türkiye şampiyonu olan özel sporcular, 5-11 Mart'ta Fransa'da yapılacak Dünya Özel Sporcular Yarışması için hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.Bu organizasyonda madalya kazanmak için 9 aydır zorlu antrenman yapan ikizler, her gün saat 06.00'da yürüyüşle güne başlayıp 4 antrenör gözetiminde cimnastik, yüzme ve 6 saat de kayak yapıyor. İkizler haftanın her günü 10 saatlik yoğun antrenman programını uyguluyor.Polonya'da geçen yıl düzenlenen şampiyonada INAS'ın "Gelecek vadeden genç sporcu" madalyasını alan ikizler, Fransa'daki şampiyonadan da madalyalar ile Türkiye'ye dönmeyi hedefliyor.Antrenör Mustafa Kocaman: "Bu sene şampiyonluğu bekliyoruz"Özel ikizlerin antrenörü Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın yaklaşması nedeniyle Bingül kardeşlerin çalışmalarını daha yakından takip ettiklerini belirtti.Antrenmanların yoğun geçtiğini dile getiren Kocaman, "Güzel bir dönem geçirdik, gayet başarılı, tempolu ve istikrarlı gidiyorlar. Çocuklar kendilerini öyle adapte edip bu işe öyle kenetlenmişler ki antrenmanları severek bedenlerine işletmişler. Bu sene şampiyonluk var mı derseniz inşallah bekliyoruz, ümit ediyoruz." dedi.Kocaman, bisiklet ve atletizmde olduğu gibi tüm spor branşlarında yaş kategorileri olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:"INAS'ta ne yazık ki yaş kategorisi yok. Yani tüm sporcular kadın ve erkek olarak yarışa katılıyor. 13-15 yaşlarındaki çocuklar 25-30 yaşlarındaki rakiplerle yarışmak zorunda kalıyor. Tabii biraz zorlanıyorlar ama biz bu sene ümitliyiz. Şampiyonada madalyalarımız olacak, biz buna kenetlendik ve madalya geleceğine inanıyoruz."Türkiye Kayak Federasyonundan yaz aylarındaki yurt dışı kamplarında kendilerine destek vermesini isteyen Kocaman, "Çünkü bu çocuklarımız otistik. Tekrarlamadıkları zaman her şeyde gelecek yıla sıfırdan başlıyormuş gibi oluyorlar. Yurt dışı kamplarıyla sezona daha güçlü ve sağlam adımlarla başlayacakları inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.Seyyah Güngör: "Tek hedefimiz Fransa'da başarılı olup derece yapmak"Özel eğitim antrenörü Seyyah Güngör de milli sporcuları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep'in uzun zamandır sporun içinde olduğunu ve önemli başarılar elde ettiklerini hatırlattı.Fransa'daki şampiyona için 9 aydır aralıksız çalıştıklarını dile getiren Güngör, şöyle konuştu:"Çocuklar uzun zamandır sporun içinde oldukları için zaten sporu tabiri caizse vücutlarına yedirmişler. Aynı zamanda cimnastik de yapıyorlar. Kayak antrenmanlarının yanı sıra yüzme, cimnastik, bisiklet gibi kayağın altyapısı sayılabilecek tüm antrenmanları yapıyoruz. Tek hedefimiz Fransa'da başarılı olup derece yapmak. Bu sene madalya bekliyoruz. Çocuklarımızla çok çalıştık, çok emek verdik, inşallah çocuklarımız karşılığını alacaktır."Özel sporcu Muhsin Murat Bingül ise günde 6 saat kayak antrenmanı yaptığını anlatarak, "Fransa'da şampiyon olacağım, bayrağımızı dalgalandıracağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim, madalya da kazanacağım." ifadesini kullandı.